Кияни активно ведуть переговори щодо нападника Фенербахче і збірної Туреччини Сердара Дурсуна, стверджує Urfa Dasin.

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Сума трансферу 30-річного гравця складе 3,5 млн євро. У минулому сезоні Дурсун був одним з лідерів Фенербахче – 37 матчів, 15 голів, 4 асисти. Втім, з приходом Жорже Жезуша ігровий час нападника суттєво скоротився. В останніх матчах Сердар сидів у запасі, тому остаточно вирішив попрощатися з "канарками". Варіант з Динамо його влаштовує, залишається лише домовитися клубам.

Сезон 2022/23 складається для киян жахливо – останнє місце в Лізі Європи з нулем очок і лише 3 бали в УПЛ. Фенербахче є суперником Динамо у групі єврокубка, однак Дурсуна вже не вдасться перезаявити. Якщо трансфер відбудеться, то до зими він матиме право грати лише в УПЛ.

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