Динамо – Ворскла: стартові склади та онлайн-трансляція історичного матчу УПЛ

Динамо Київ приймає Ворсклу в першому офіційному матчі 2020 року. Онлайн-трансляцію матчу УПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартує о 17:00. Це історична гра для українського футболу. На стадіоні Динамо за порожніх трибун дебютує система VAR. У першому колі команда Михайличенка розгромила полтавський клуб 5:0. Та нині у Ворскли новий тренер. Екс-динамівець Юрій Максимов на зимових зборах результатами своєї команди не вразив. Лише 1 матч ворскляни виграли (проти узбецького Насафа), 4 звели внічию, а 2 програли.

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Відзначаємо, що рішенням Михайличенка Бущан після зимових зборів виграє конкуренцію в Бойка, Русин – у Соля, Буяльський міняє на правому фланзі не готового Циганкова, а Дуелунд виходить на позиції атакувального півзахисника.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Буяльський, Шепелєв, Дуелунд, Вербіч – Русин

Запасні: Бойко, Кадірі, Піваріч, Караваєв, Шапаренко, Де Пена, Соль

Ворскла: Різник – Пердута, Альюн, Чеснаков, Кане – Шехіч, Пуцлін, Сапай, Ребенок – Степанюк, Кулач

Запасні: Ткаченко, Мартиненко, Баєнко, Якубу, Артур, Габелок, Васін