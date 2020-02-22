Динамо – Ворскла: стартовые составы и онлайн-трансляция исторического матча УПЛ

Динамо Киев принимает Ворсклу в первом официальном матче 2020 года. Онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартует в 17:00. Это историческая игра для украинского футбола. На стадионе Динамо при пустых трибунах дебютирует система VAR. В первом круге команда Михайличенко разгромила полтавский клуб 5:0. Но сейчас у Ворсклы новый тренер. Экс-динамовец Юрий Максимов на зимних сборах результатам своей команды не впечатлил. Только 1 матч ворскляне выиграли (против узбекского Насафа), 4 свели вничью, а 2 проиграли.

Динамо Киев в 2020 году: Русин и другие новые лидеры, 18 результативных игроков, запасной эффективнее основного

Динамо – Ворскла: смотреть матч онлайн – трансляция видео 22 февраля 2020

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Буяльский, Шепелев, Дуэлунд, Вербич – Русин

Запасные: Бойко, Кадири, Пиварич, Караваев, Шапаренко, Де Пена, Соль

Ворскла: Ризнык – Пердута, Альюн, Чеснаков, Кане – Шехич, Пуцлин, Сапай, Ребенок – Степанюк, Кулач

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин