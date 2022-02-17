З початку 2022 року у заявці Динамо на офіційному сайті УПЛ з'явилося 6 нових прізвищ.

Динамо анонсувало спаринг з чемпіоном Узбекистану

Це захисники Євген Опанасенко, Назар Балаба, Владислав Єременко, а також півзахисники Максим Василець, Юрій Михайлів, Назар Янчишин. Усі вони заявлені за списком Б. Хлопцям 17-19 років, і вони ще не мають досвіду виступів на дорослому рівні, хоча Опанасенко і Єременко були у заявці першої команди на минулу кампанію.

Додамо, що Динамо відновить сезон 26 лютого домашнім поєдинком проти Інгульця.

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