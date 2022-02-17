Динамо додало 6 нових гравців у заявку на сезон
16:27 - Читать на русском
Динамо вирішило серйозно розширити склад перед відновленням чемпіонату.
З початку 2022 року у заявці Динамо на офіційному сайті УПЛ з'явилося 6 нових прізвищ.
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Це захисники Євген Опанасенко, Назар Балаба, Владислав Єременко, а також півзахисники Максим Василець, Юрій Михайлів, Назар Янчишин. Усі вони заявлені за списком Б. Хлопцям 17-19 років, і вони ще не мають досвіду виступів на дорослому рівні, хоча Опанасенко і Єременко були у заявці першої команди на минулу кампанію.
Додамо, що Динамо відновить сезон 26 лютого домашнім поєдинком проти Інгульця.
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