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Динамо визначилося із майбутнім Тимчика та Лєднєва

18:24 933 Читать на русском
Динамо визначилося із майбутнім Тимчика та Лєднєва
Богдан Лєднєв / ФК Зоря

Київське Динамо озвучило власні плани щодо оборонця Олександра Тимчика та півзахисника Богдана Лєднєва. Дует виконавців виступає за луганську Зорю на правах оренди.

"Біло-сині" планують повернути своїх вихованців по завершенні сезону 2019/20. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо офіційно повернуло Русина

Динамо не планує продавати Тимчика та Лєднєва чи їхній обмін на виконавців Зорі, наприклад, Іванісеню. Дует орендованих гравців має стабільну ігрову практику в команді Віктора Скрипника. Зокрема, Олександр Тимчик у нинішньому сезоні провів 24 матчі в усіх турнірах, а Богдан Лєднєв – 22 поєдинки (11 голів).

Усього в Зорі в осінній частині сезону виступало троє орендованих із Динамо гравців. Форвард Назарій Русин повернувся до табору киян.

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