Динамо визначилося із майбутнім Тимчика та Лєднєва

Київське Динамо озвучило власні плани щодо оборонця Олександра Тимчика та півзахисника Богдана Лєднєва. Дует виконавців виступає за луганську Зорю на правах оренди.

"Біло-сині" планують повернути своїх вихованців по завершенні сезону 2019/20. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Динамо не планує продавати Тимчика та Лєднєва чи їхній обмін на виконавців Зорі, наприклад, Іванісеню. Дует орендованих гравців має стабільну ігрову практику в команді Віктора Скрипника. Зокрема, Олександр Тимчик у нинішньому сезоні провів 24 матчі в усіх турнірах, а Богдан Лєднєв – 22 поєдинки (11 голів).

Усього в Зорі в осінній частині сезону виступало троє орендованих із Динамо гравців. Форвард Назарій Русин повернувся до табору киян.

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