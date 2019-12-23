Динамо окреслило позицію щодо Іванісені

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня не перейде до київського Динамо. Принаймні, найближчим часом.

Динамо не цікавиться хавбеком Зорі, повідомляє офіційний сайт киян.

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Столичний клуб оголосив, що не планує продавати чи обмінювати своїх гравців із луганцями. Напередодні з'явилася інформація, що Динамо запропонувало за Іванісеню 1 млн євро і Тимчика. Півзахисник став одним із відкриттів осінньої частини сезону в УПЛ і навіть дебютував за збірну України.

У сезоні 2019/20 в активі Дмитра Іванісені 24 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

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