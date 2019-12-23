Динамо окреслило позицію щодо Іванісені

Україна — 16:51 6760
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Динамо офіційно повернуло Русина
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Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікендуАнглія — 16:03 2055
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Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єруСергій Тищенко — 15:00 15138
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Зіркове тріо Барселони забило більше голів, ніж 16 клубів Ла Ліги – форварди каталонців майже наздогнали РеалІспанія — 14:23 962
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Циганков став одним з варіантів підсилення для ІнтераІталія — 14:10 5482