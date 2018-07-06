Динамо випередило Шахтар у боротьбі за Сідклея

Захисник Атлетіко Паранаенсе Сідклей може продовжити кар'єру в київському Динамо.

Київське Динамо виграло боротьбу у Шахтаря та Зеніта за лівого захисника Атлетіко Паранаенсе Сідклея, повідомляє Globo Esporte.

Динамо, Шахтар та Зеніт зробили запит щодо Сідклея

За інформацією видання, "біло-сині" заплатять за бразильця 5 мільйонів євро, а з самим гравцем вже домовилися про підписання 5-річного контракту. Вже сьогодні захисник повинен вилетіти до Києва.

Сідклей є вихованцем Атлетіко Паранаенсе, але нинішній сезон проводив на правах оренди в Корінтіансі. Клуб із Сан-Паулу мав опцію викупу гравця за 3 мільйони євро, але не скористався нею.