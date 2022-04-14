Благодійний товариський матч 14 квітня 2022

Галатасарай – Динамо – 1:3

Голи: Баріс Їлмаз, 56 – Буяльський, 14, Бєсєдін, 28, Циганков, 80

Динамо: Бущан (Нещерет, 64) – Караваєв (Кравченко, 46), Попов (Забарний, 64), Сирота (Боль, 64), Вівчаренко (Дубінчак, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 46), Шапаренко (Шепелєв, 64) – Циганков (Бражко, 82), Буяльський (Гармаш, 76), Антюх (Кулач, 46) – Бєсєдін (Ванат, 46)

Після ефектної перемоги Динамо над Легією у Варшаві настав час турецького вояжу під час благодійної місії на подолання гуманітарних проблем мільйонів постраждалих українців у війні, яку веде на нашій землі злочинна нацистська армія Росії, що обкрадає, вбиває і ґвалтує мирних людей, зокрема, дітей. Луческу вніс лише дві зміни у стартовий склад, який загалом можна називати основним. Вівчаренко та Бєсєдін замінили Дубінчака й Ваната.

Галатасарай – Динамо: онлайн-трансляція другого благодійного матчу киян за Україну (відео)

Перший удар на 3 хвилині. Циганков пройшов і бахнув здалеку, не дуже прицільно. Друга невдала дія Антюха на чужій половині, яка оголила лівий фланг (ВІвчаренко підключився до атаки), привела до контратаки. Захисники Динамо вміло влаштували офсайдну пастку. Галатасарай, як і Легія два дні тому, вирішив перевірити насамперед резерви. Але й в такій основі виділяється Арда Туран, екс-зірка Атлетіко та Барселони. Перший удар господарів. Прорив лівим флангом і подача, м'який удар Баріса Їлмаза став легкою здобиччю Бущана.

Шоу Буяльського триває. Віталій починає атаку ліворуч. Сидорчук отримає пас у центрі та в темп різко переводить на Караваєва. Буяльський вривається на 11-метрову позначку та блискуче цілить у дев'ятку. Ще один прекрасний задум Віталія. М'яко накинув на Бєсєдіна, в якого не вдався удар у непоганій позиції. Караваєв пробивав уже з меж штрафного. Бєсєдін скинув. Воротар на місці. Динамо і в Туреччині виглядає солідно, хоча враховуємо, що іменитий Галатасарай і основою зараз лише середняк чемпіонату Туреччини.

На 25 хвилині вже третя поперечина за 3 тайми повернення Динамо до футболу. Давіршоглу, який не зміг перед тим закріпитися у Брентфорді, увійшов до штрафного і викрутив майже ідеально. Бєсєдін подвоює перевагу на 28 хвилині. Артем обманними рухами збив з пантелику опонента і пробив у дальній кут. Відзначаємо Сидорчука. Капітан Динамо перехопив і знову розрізав лінії одним пасом. Після передгольового маємо повноцінний асист. Уже 5 голів Динамо за ці неповні 2 матчі, забивають поки лише Бєсєдін та Буяльський.

Кілінчу дозволили пройти по центру, снаряд з рикошетом від Попова ледь не прошив Бущана, кутовий. Бущан витягує після удару впритул. Подача зі стандарту, стара тема для оборони киян. Попов випустив Байрама. Бєсєдін вигризає м'яч у центрі поля, лише ціною фолу зупиняють перспективну контру Динамо. Ще активніший наступ Галатасарая. Заходять у штрафний українців доволі легко, але там уже Попов, Сирота і компанія стоять горою, вдало здійснюючи відбирання.

Неодноразово турки зривають київські контрнаступи банальними фолами, за які в офіційних матчах уже б поплатилися зливою жовтих карток. Кілька наївних спроб випросити пенальті з нічого, господарям варто повчитися акторської переконливості. Помітна втома динамівців під завісу першого тайму, але вдається контролювати ситуацію. Антюх дуже подобається шаленим бажанням, іноді воно допомагає, а моментами підводить. Бущан вийшов на розрізний пас суперників. Бути б великим проблемам, якби не гра на випередження від воротаря збірної України.

Кілька замін у перерві. Ще одне влучання у стійку. Той же Дервішоглу, який раніше пробив у поперечину, тепер виграв силову боротьбу в Микити Кравченка (замінив Караваєва) і поцілив у дальню стійку після закидання, що пройшло повз Сидорчука і Кулача. Попов, вибиваючи м'яч, влучив у виставлену руку Дубінчаку. Дуже схоже на пенальті, але судді вирішили інакше. Сидорчук укотре класно відібрав на чужій половині. Циганков протягнув далі, після удару Шапаренка було щось дуже схоже на руку турецького захисника. Судді й тут не помітили порушення. Галатасарай миттєво вийшов у контратаку. Баріс Їлмаз ідеально закрутив метрів з 25 у дев'ятку.

На трибунах орендований динамівець Жерсон Родрігес з партнером по збірній Люксембургу Олів'є Тіллем, який належить Ворсклі. Обидва перебралися до кінця сезону в команду другого турецького дивізіону. Ванат і Шепелєв класно запресингували в центрі поля. Владислав протягнув до штрафного, Володимир класно віддав у розріз. Буяльський не повірив, що пройде, трохи запізнився з ривком у зону 11-метрової позначки. Якщо раніше Київ показував епізодичні моменти чудового пресингу, то тепер уже команда Луческу потерпає від агресивних дій суперника.

Двічі дуже жорстко грали в ногу Сидорчуку, але й наші вміють відповісти. Микита Кравченко надто агресивно полетів у суперника, можна і на вилучення нарватися в деяких турнірах за таке. Ух, оце по-нашому. Кравченко прийняв у штрафному діагональ Андрієвського з глибини. Микита віддав Циганкову, а той майстерно обвів 17-річного воротаря суперника, який тільки вийшов на заміну. Ну, тепер можна Віктору поле зі спокійною душею залишити. Бражко отримує 8 хвилин. Нещерет контролював підступний дальній удар суперника. На мить навіть здалося, що сейв голкіпера.

Боже, як же шкода цього четвертого м'яча. Гармаш розігнав магічну контру, Шепелєв технічно підрізав на дальню стійку, Кулач лише на сантиметри випередив події, вважають турецькі судді. Забарний підстрахував після прориву турецького таланта, який залишив позаду Бражка. Тепер уже Гармаш класно закидає на Кулача. Денис дав себе заблокувати, не зовсім вдало прийнявши цей пас. Другий поспіль благодійний матч Динамо завершується перемогою з рахунком 3:1. Обнадійливі новини за півтора місяця до матчу відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна.