Кулачем цікавилися клуби УПЛ, однак 29-річний форвард вирішив поїхати з України. Його новим клубом стала азербайджанська Зіра. Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров у Twitter.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві

Клуби поки не підтвердили перехід українського нападника, який за півтора року в Динамо зіграв лише 7 матчів і забив 1 гол. Про умови трансферу та термін контракту теж не повідомляється. Раніше Владислав вирушив з Динамо на збори в Туреччину, але у першому спарингу проти Рапіда не зіграв. Його угода з киянами була розрахована до кінця сезону 2022/23.

Зіра у поточному чемпіонаті Азербайджану посідає 4 місце – 18 матчів, 28 очок. Карабах, який є лідером турнірної таблиці, набрав 50 балів.

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?