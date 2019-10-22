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Динамо відмовилося продавати Миколенка за 15 мільйонів євро, – ТаТоТаке

19:44 3129 Читать на русском
Динамо відмовилося продавати Миколенка за 15 мільйонів євро, – ТаТоТаке
Віталій Миколенко / Футбол 24

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що Динамо вже отримувало пропозицію щодо Віталія Миколенка.

"Наскільки я знаю, влітку була якась пропозиція від європейського клубу, де фігурувала сума у 15 мільйонів, але відразу ж була відмова.

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Ми знаємо Ігоря Суркіса. Він ніколи не відпускає провідних гравців, в такому віці, за такі гроші. Там, напевно, вже цінник буде висіти під 20 мільйонів. Хто може дати таку суму? Хіба що англійці. А їхати у Фенербахче або в Туреччину – це їхати догравати", – сказав Співаковський.

До слова, у нинішньому сезоні Миколенко провів за Динамо 9 матчів у чемпіонаті України та 2 поєдинки у Лізі Європи, в яких забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

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