Динамо отказало Трабзонспору по трансферу Шапаренко и Шепелева

Николай Шапаренко и Владимир Шепелев останутся в Динамо.

Динамо отказало Трабзонспору на счет возможной продажи полузащитников Николая Шапаренко и Владимира Шепелева, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Никакого официального запроса от Трабзонспора не было, как об этом написали в интернете. Ни по Шапаренко, ни по Шепелеву.

Был только контакт со стороны скаутов турецкого клуба, которые поинтересовались возможностью даже не приобретения этих футболистов, а их аренды. Разумеется, ответом был категорический отказ, ведь и Шапаренко, и Шепелев входят в планы Александра Хацкевича на следующий сезон", – сообщает источник издания.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Шапаренко и Шепелев попали в сферу интересов Трабзонспора.

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