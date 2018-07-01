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Динамо отказало Трабзонспору по трансферу Шапаренко и Шепелева

12:19 44 Читати українською
Динамо отказало Трабзонспору по трансферу Шапаренко и Шепелева
Владимир Шепелев / Фото из соцсетей

Николай Шапаренко и Владимир Шепелев останутся в Динамо.

Динамо отказало Трабзонспору на счет возможной продажи полузащитников Николая Шапаренко и Владимира Шепелева, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Никакого официального запроса от Трабзонспора не было, как об этом написали в интернете. Ни по Шапаренко, ни по Шепелеву.

Был только контакт со стороны скаутов турецкого клуба, которые поинтересовались возможностью даже не приобретения этих футболистов, а их аренды. Разумеется, ответом был категорический отказ, ведь и Шапаренко, и Шепелев входят в планы Александра Хацкевича на следующий сезон", – сообщает источник издания.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Шапаренко и Шепелев попали в сферу интересов Трабзонспора.

"В Алієва – ніяких понтів, Мбокані та Ідейє – агресивні і нахабні форварди". Закінчити кар’єру у 24 і не зламатися

Теги
Трансферы Динамо Киев Трансферы Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Трабзонспор Трабзонспор Владимир Шепелев Владимир Шепелев
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