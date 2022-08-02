Київський клуб визначився із заміною Беньяміну Вербічу, який нещодавно перейшов у грецький Панатінаїкос. Гравцем Динамо стане 26-річний Владислав Кабаєв. Вінгер, який може зіграти на будь-якій позиції в атаці, вже узгодив умови особистого контракту з "біло-синіми", повідомляє сайт уболівальників Зорі.

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Із луганським клубом Динамо теж досягло консенсусу, стверджує джерело. Сума, яку отримає Зоря за свого футболіста, поки не уточнюється. Віктор Вацко теж підтвердив майбутній перехід українця до лав киян. "Незабаром все це стане відомо офіційно, якщо не виникне якогось форс-мажору", – зазначив журналіст.

Саме Кабаєв був єдиним гравцем, якого Луческу розглядав як підсилення команди після відходу Вербіча. У футболці Зорі Владислав виступає з 2017 року. Зіграв 126 матчів, забив 10 голів та 14 разів асистував партнерам.

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