Киевский клуб планирует рассчитаться с Зарей не деньгами, а обменять Владислава Кабаева на своих футболистов.

Вингер Зари Владислав Кабаев близок к переходу в Динамо. В Киеве 26-летний игрок заменит перешедшего в Панатинаикос Беньямина Вербича.

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Денег за переход Кабаева Заря не получит, а киевляне отдадут в команду Патрика ван Леувена нескольких игроков. Ими точно станут уроженцы Львовщины – Назарий Русин и Роман Вантух. Не исключено, что третьим окажется опытный Никита Бурда или кто-нибудь из молодых футболистов Динамо, говорится в Telegram-канале ТаТоТаке.

Отметим, что Вантух уже присоединился к Заре и сыграл в нескольких матчах на сборах в Польше. У Русина тоже есть опыт выступлений за луганцев – осенью 2019-го под руководством Виктора Скрипника нападающий выдал лучший период в карьере (5 голов в 14-ти матчах).

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