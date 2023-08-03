Артем Бенедюк, Артем Слесар та Ігор Горбач наступний сезон проведуть у луганському клубі.

Динамо та Зоря досягли угоди про перехід до луганського клубу на правах оренди трьох молодих гравців "біло-синіх". Про це пише клубна прес-служба киян.

Зоря підписала легіонера з досвідом виступів у Серії А

Лівий захисник Артем Бенедюк, вінгер Артем Слесар та центрфорвард Ігор Горбач, які у минулому сезоні виступали за Динамо U-19, у сезоні 2023/24 виступатимуть за Зорю. Орендна угода розрахована до завершення сезону.

Нагадаємо, в складі луганців вже на правах оренди виступають Антон Боль, Олександр Яцик та Вікентій Волошин.

Динамо стартувало у новому сезоні УПЛ розгромною перемогою над закарпатським Минаєм. А підопічні Лалатовіча неочікувано програли матч першого туру львівському Руху.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі