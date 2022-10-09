"Дуже важко останнім часом виглядає Динамо. Проти Ренна кияни двадцять хвилин у першому таймі грали непогано, потім був провал. Другий тайм взагалі вийшов складним для команди Мірчі Луческу. Помилка Попова в кінці матчу – великий психологічний тиск. Динамо втратило важливий бал у Франції.

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З Рухом буде теж важко, сумнівів нема. Дуже непросто повертатися до тями після таких прикрих невдач. Складно буде себе налаштувати на нормальну гру, свій рівень. Рух – дуже хороша команда. Вони останнім часом демонструють активність в нападі. Два тури поспіль Рух забиває мінімум двічі у ворота суперників.

Динамо багато часу проводить в дорозі, на що скаржився Мірча Луческу. Це теж серйозно впливає на якість гри киян. Коли ти не маєш дому, ти не розумієш, де ти прокидаєшся, постійно нові місця за вікном. Болісна історія.

Очікую сьогодні на ротацію. Кияни "наїлися" у Франції дуже добре, витратили вдосталь сил. Думаю, що Попова точно не буде в старті. Передбачаю вихід з перших хвилин Гармаша, має з’явитися Вівчаренко, адже Дубінчак "набігався", повинен вийти Караваєв. Думаю, що обидві команди зможуть забити", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Рухом відбудеться вже сьогодні, 9 жовтня, о 17:00. Після 5-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть десятими, маючи у своєму активі 6 очок, львів'яни з 4 пунктами – одинадцяті.

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