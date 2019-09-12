Динамо потрапило у топ-5 європейських клубів за зростанням відвідуваності у минулому сезоні

Якісні зміни щодо відвідуваності відбулись у київському Динамо. Приріст склав 91 тисячу уболівальників.

Київське Динамо потрапило у топ-5 по зростанню відвідуваності в домашніх матчах серед клубів європейських ліг у сезоні 2018/19, повідомляє у своєму звіті УЄФА. Очолила список футбольних клубів за сумарною відвідуваністю серед команд європейських ліг у минулому сезоні іспанська Барселона.

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Як наголошується у звіті, загальна кількість глядачів, що побували на домашніх матчах Барселони у чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні склало 1,44 мільйона. Друге місце посів Манчестер Юнайтед (1,42 млн), на третьому рядку розташувалася дортмундська Борусія (1,37 млн). За ними йдуть мюнхенська Баварія – 1,28 млн і мадридський Реал – 1,15 млн.

Рекордне зростання відвідуваності зафіксовано у грецького ПАОКа – плюс 172 тисячі глядачів. Також у топ-5 за цим показником увійшли Барселона (+171 тис.), римський Лаціо (+118 тис.), грецький Олімпіакос (+106 тис.) і київське Динамо (+91 тис.).

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