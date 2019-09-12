Лугано – Динамо: відома вартість квитків на матч Ліги Європи

Перепустки у гостьовий сектор стадіону АФГ Арена у Санкт-Галлені з’явились у вільному продажі.

Фан-клуб Динамо розпочав продаж квитків у гостьовий сектор на матч групового етапу Ліги Європи Лугано – Динамо. Вартість квитка становить 42 євро (1140 гривень), – повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Для київських вболівальників виділили сектора С5 і С6 на стадіоні АФГ-Арена у Санкт-Галлені (Швейцарія). Матч відбудеться 3 жовтня. Зазначимо, що ціна на квитки на домашні матчі Динамо у Лізі Європи варіюється від 60 до 1000 гривень.

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Нагадаємо, УЄФА встановив жорстке обмеження цін квитків для гостьових вболівальників на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Відтепер максимальна вартість квитка для гостьових фанатів у Лізі чемпіонів складе 70 євро, у Лізі Європи – 45 євро. Нова ціна є еквівалентом мінімальної вартості квитка на фінальні матчі двох єврокубків у попередніх сезонах.

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