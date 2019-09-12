Динамо вошло в топ-5 европейских клубов по росту посещаемости в прошлом сезоне

Качественные изменения по посещаемости состоялись в киевском Динамо. Прирост составил 91 000 болельщиков.

Киевское Динамо попало в топ-5 по росту посещаемости в домашних матчах среди клубов европейских лиг в сезоне 2018/19, сообщает в своем отчете УЕФА. Возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в прошлом сезоне испанская Барселона.

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Как отмечается в отчете, общее число зрителей, побывавших на домашних матчах Барселоны в чемпионате Испании в прошлом сезоне составило 1,44 миллиона. Второе место занял Манчестер Юнайтед (1,42 млн), на третьей строчке расположилась дортмундская Боруссия (1,37 млн). За ними следуют мюнхенская Бавария – 1,28 млн и мадридский Реал – 1,15 млн.

Рекордный рост посещаемости зафиксировано у греческого ПАОКа – плюс 172 000 зрителей. Также в топ-5 по этому показателю вошли Барселона (+171 тыс.), римский Лацио (+118 тыс.), греческий Олимпиакос (+106 тыс.) и киевское Динамо (+91 тыс.).

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