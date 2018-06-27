Динамо у товариському матчі перемогло Колос – невдалий дебют Гуйє, перший гол Че Че у складі киян

Київське Динамо розпочало підготовку до нового сезону з перемоги у контрольному матчі проти Колоса з Ковалівки (2:1).

В першому таймі "біло-сині" виглядали дуже невиразно. На поле у складі Динамо у першому таймі здебільшого вийшли молоді виконавці. Олександр Хацкевич експерементував із позиціями гравців на футбольному полі. Наприклад, номінальні півзахисники Калітвінцев та Алібеков грали на флангах оборони.

На 26 хвилині в обороні помилився новоспечений захисник Динамо Папа Гуйє. Колос цим скористався і миттєво провів атаку правим флангом. Юрій Соломка замкнув флангову передачу – 0:1. Гра Динамо в першому таймі відверто не виходила, а моменти у воріт Колоса виникали зрідка.

Динамо проведе спаринг з китайським Тяньцзинь Цюаньцзянь

В другому таймі гра змінилась. Кияни стали грати швидше і це принесло свої плоди. На 63 хвилині поєдинку Дмитро Хльбоас опинився в потрібний момент, в потрібному місці та відновив паритет.

На 75 хвилині новачок Динамо Че Че наважився на удар біля штрафної суперника і не прогадав, пробивши низом у правий кут воріт – 2:1.

Товариський матч

Динамо – Колос(Ковалівка) 2:1

Голи: Соломка 26, – Хльобас 63, Че Че 75.

Сидорчук підписав новий контракт з Динамо