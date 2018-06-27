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Динамо в товарищеском матче победило Колос – неудачный дебют Гуйе, первый гол Че Че в составе киевлян

14:05 178 Читати українською
Динамо в товарищеском матче победило Колос – неудачный дебют Гуйе, первый гол Че Че в составе киевлян
Динамо – Колос 2:1 / Фото А. Попов

Киевское Динамо начало подготовку к новому сезону с победы в контрольном матче против Колоса с Коваливки (2:1).

В первом тайме "бело-синие" выглядели очень невнятно. На поле в составе Динамо в первом тайме в основном вышли молодые исполнители. Александр Хацкевич экспериментировал с позициями игроков на футбольном поле. Например, номинальные полузащитники Калитвинцев и Алибеков играли на флангах обороны.

На 26 минуте в обороне ошибся новоиспеченный защитник Динамо Папа Гуйе. Колос этим воспользовался и мгновенно провел атаку правым флангом. Юрий Соломко замкнул фланговую передачу - 0: 1. Игра Динамо в первом тайме откровенно не выходила, а моменты у ворот Колоса возникали редко.

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Во втором тайме игра изменилась. Киевляне стали играть быстрее и это принесло свои плоды. На 63 минуте поединка Дмитрий Хлебас оказался в нужный момент, в нужном месте и восстановил паритет.

На 75 минуте новичок Динамо Че Че решился на удар у штрафной соперника и не прогадал, пробив низом в правый угол ворот – 2:1.

Товарищеский матч

Динамо - Колос (Коваливка) 2:1

Голы: Соломка 26 - Хлебас 63, Че Че 75.

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Товарищеские матчи

Динамо Киев - Колос: Среда 27 июня 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 1
Колос
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