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Динамо проведе спаринг з китайським Тяньцзинь Цюаньцзянь

06:00 5 Читать на русском
Динамо проведе спаринг з китайським Тяньцзинь Цюаньцзянь
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Став відомий новий спаринг-партнер київського Динамо на зборах в Австрії.

5 липня у австрійському містечку Єнбах київське Динамо проведе товариський матч проти китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше повідомлялось, що 4 липня кияни зіграють з чемпіоном Азербайджану Карабахом, 8 числа їх суперником стане чеський Пршібрам, а 14 – Вікторія (Чехія).

Крім того, 27 липня Динамо в Києві проведе спаринг з Колосом з Ковалівки.

Теги
Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Динамо Динамо Міжсезонні збори
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