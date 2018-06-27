Динамо проведе спаринг з китайським Тяньцзинь Цюаньцзянь

Став відомий новий спаринг-партнер київського Динамо на зборах в Австрії.

5 липня у австрійському містечку Єнбах київське Динамо проведе товариський матч проти китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Раніше повідомлялось, що 4 липня кияни зіграють з чемпіоном Азербайджану Карабахом, 8 числа їх суперником стане чеський Пршібрам, а 14 – Вікторія (Чехія).

Крім того, 27 липня Динамо в Києві проведе спаринг з Колосом з Ковалівки.