Динамо U-17 переграло Торіно та посіло 3 місце на турнірі Маджоні-Ріггі

Київське Динамо U-17 в серії пенальті перемогло Торіно на турнірі Маджоні-Ріггі та посіло "бронзове" 3 місце.

Турнір Маджоні-Ріггі

Динамо U-17 – Торіно U-17 – 1:1 (4:3 пен.)

Динамо U-17 – Торіно U-17: під час матчу спалахнула масова бійка

Юнацька команда Динамо U-17 зустрілась із Торіно в матчі за 3 місце на турнірі Маджоні-Ріггі. Команди не змогли виявити переможця в основний час, тому довелось виконувати післяматчеві пенальті. Під час 11-метрових фортуна посміхнулась киянам, і саме вони здобули "бронзу".