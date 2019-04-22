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Динамо U-17 переграло Торіно та посіло 3 місце на турнірі Маджоні-Ріггі

20:31 158 Читать на русском
Динамо U-17 переграло Торіно та посіло 3 місце на турнірі Маджоні-Ріггі
Динамо U-17 – Торіно U-17 / ФК Динамо Київ

Київське Динамо U-17 в серії пенальті перемогло Торіно на турнірі Маджоні-Ріггі та посіло "бронзове" 3 місце.

Турнір Маджоні-Ріггі

Динамо U-17 – Торіно U-17 – 1:1 (4:3 пен.)

Динамо U-17 – Торіно U-17: під час матчу спалахнула масова бійка

Юнацька команда Динамо U-17 зустрілась із Торіно в матчі за 3 місце на турнірі Маджоні-Ріггі. Команди не змогли виявити переможця в основний час, тому довелось виконувати післяматчеві пенальті. Під час 11-метрових фортуна посміхнулась киянам, і саме вони здобули "бронзу".

Теги
Динамо Динамо Торіно Торіно Динамо U-17
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