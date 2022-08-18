"Від польських колег чув, що Динамо цікавилось капітаном і головною ударною силою Леха. Це нападник Мікаель Ісхак, 29 років. У нього наступного року завершується контракт.

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Дуже крута статистика за останні 3 сезони в Лізі Європи та Екстраклясі (42 голи, 8 асистів у 71 матчі). Для мене це показник, але якось я дивлюсь на нього... Я розумію, що Динамо в атаці потрібен "ішак", але, можливо, не той?" – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Додамо, що Transfermarkt оцінює "шведського Бензема" у 3 мільйони євро. Основним форвардом Динамо на старті сезону є Артем Бєсєдін (1 асист у 5 матчах), а молодий Ванат (поки без результативних дій) його підміняє.

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