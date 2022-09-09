"У чому причина поразки Динамо? У мене відчуття, що в них усередині колективу щось відбувається. Пацани старалися, але пропустили у компенсований час. Напевно, їм треба йти до церкви, це допомагає всім. Без віри виходити на футбольне поле не можна.

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Хоча я думав, що Динамо цього року виглядатиме краще за інші українські команди в єврокубках. Команда більш-менш збалансована, склад зберігся. Майже ніхто з минулорічного складу не пішов, окрім Вербіча.

Не думав, що Шахтар так сяятиме. Перед сезоном я давав прогноз, що Динамо стабільніше виступатиме. Щось відбувається усередині команди. Можливо, всередині колективу порушився мікроклімат. П'ять поразок поспіль – це психологічна яма.

Зрозуміло, що відсутність основної пари центральних захисників далася взнаки. Фенербахче – сильна команда, їх вдома добре підтримують уболівальники. Відсутність Забарного – це втрата для Динамо з урахуванням гри, яку він показував. Але є відчуття, що у київській команді існує цілий комплекс проблем.

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Травма Шапаренка? У такій команді, як Динамо, не може бути зроблено ставку на одного футболіста. Сезон довгий. Будь-якої миті хтось може отримати травму. У такій команді має бути два рівноцінні склади. Травма Шапаренка – це, звісно, втрата. Але у Динамо є багато молодих футболістів, які можуть вийти на перший план та почнуть прогресувати. Хто саме може замінити Миколу – мені важко сказати.

Які перспективи Динамо в ЛЄ після вчорашньої поразки? Все лише починається, шанси завжди є. Зараз футбол підрівнявся, всі вміють у нього грати. Думаю, що ще можна виправити ситуацію", – цитує Кополовця FanDay.

Зазначимо, Динамо програло вже 5 поєдинків поспіль у всіх турнірах. Наступними суперниками киян стане Львів (11 вересня) і АЕК Ларнака (15 числа).

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