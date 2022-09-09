Голкіпер збірної України не стримав емоцій і відповів на образи вболівальників Фенербахче після матчу першого туру Ліги Європи.

Після закінчення гри Бущан разом з партнерами по команді йшов у підтрибунне приміщення і дав волю емоціям. Заходячи в тунель, воротар двічі показав уболівальникам турецької команди середній палець.

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Вболівальники Фенербахче весь матч вигукували образливі речі у бік футболістів Динамо і українців загалом. Провокував воротаря і Жорже Жезуш, який розіграв спектакль перед нашим кіпером. Можливо, що після пропущеного м'яча в компенсований час, який відібрав у Динамо нічию, Георгій банально не стримався.

Не виключено, що за цей жест український голкіпер отримає покарання від УЄФА. Хоча у наступному матчі Ліги Європи (15 вересня проти АЕКа) 28-річний Бущан точно не зіграє. У стамбульському поєдинку Георгій травмував коліно і може пропустити близько місяця.

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