"В чем причина поражения Динамо? У меня ощущение, что у них внутри коллектива что-то происходит. Пацаны старались, но пропустили в компенсированное время. Наверное, им нужно идти в церковь, это помогает всем. Без веры выходить на футбольное поле нельзя.

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Хотя я думал, что Динамо в этом году будет выглядеть лучше других украинских команд в еврокубках. Команда более-менее сбалансирована, состав сохранился. Почти никто из прошлогоднего состава не ушел, кроме Вербича.

Не думал, что Шахтер будет так блистать. Перед сезоном я прогнозировал, что Динамо будет более стабильно выступать. Что-то происходит внутри команды. Возможно, внутри коллектива нарушился микроклимат. Пять поражений подряд – это психологическая яма.

Понятно, что отсутствие основной пары центральных защитников сказалось. Фенербахче – сильная команда, их дома хорошо поддерживают болельщики. Отсутствие Забарного – это потеря для Динамо с учетом той игры, которую он показывал. Но есть ощущение, что у киевской команды существует целый комплекс проблем.

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Травма Шапаренко? В такой команде, как Динамо, не может быть сделана ставка на одного футболиста. Сезон длинный. В любой момент кто-то может получить травму. В такой команде должно быть два равноценных состава. Травма Шапаренко – это, конечно, потеря. Но у Динамо много молодых футболистов, которые могут выйти на первый план и начнут прогрессировать. Кто именно может заменить Николая – мне сложно сказать.

Какие перспективы Динамо в ЛЕ после вчерашнего поражения? Все только начинается, шансы всегда есть. Сейчас футбол подравнялся, все умеют в него играть. Думаю, что еще можно исправить ситуацию", – цитирует Кополовца FanDay.

Отметим, что Динамо проиграло уже 5 поединков подряд во всех турнирах. Следующими соперниками киевлян станут Львов (11 сентября) и АЕК Ларнака (15 числа).

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