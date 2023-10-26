Іспанські ЗМІ "проігнорували" матч Барселони проти Шахтаря у Лізі чемпіонів. Все просто – вже через 2 дні каталонці зустрінуться з Реалом в головному іспанському дербі. "Блаугранас" не могли розраховувати на цілу низку зірок через епідемію травм – востаннє такий короткий склад Барселона мала аж 30 років тому.

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Шахтар намагався грати у короткий пас, але далеко не завжди це було вдало. Звісно ж, були і успішні епізоди, зокрема, гол Судакова у ворота тер Штегена – Георгій вперше забив у Лізі чемпіонів. Одразу ж про інтерес до хавбека з боку Ювентуса почав писати Фабріціо Романо, який минулого року допомагав пропіарити Михайла Мудрика задля трансферу вінгера в Челсі. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".