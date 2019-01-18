Динамо та Шахтар позмагаються за форварда Корінтіанса Ромеро, – журналіст

Київське Динамо та донецький Шахтар націлились на форварда збірної Парагваю Анхеля Ромеро.

Динамо та Шахтар націлились на форварда Корінтіанса Анхеля Ромеро, повідомляє журналістка Ізабеллі Лопес.

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Обидва клуби стежать за ситуацією навколо парагвайця, потім поспілкуються з його представником, і тоді можуть зробити пропозицію.

Контракт футболіста з Корінтіансом завершується влітку. За інформацією UOL Esporte, у клубі на нього не розраховують і він тренуватиметься окремо від партнерів.

"Він знає про ситуацію. Керівництво вирішило вчинити так, і я зрозумів, що це на краще. Принаймні, до тих пір, поки він не вирішить, чи продовжувати контракт з нами або підписувати угоду з іншим клубом", – сказав головний тренер Корінтіанса Фабіо Каріле.

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