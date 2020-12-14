Динамо та Шахтар дізнались дати і час своїх матчів плей-офф Ліги Європи
22:53 - Читать на русском
УЄФА презентував розклад усіх поєдинків 1/16 фіналу Ліги Європи.
Вже через два місяці українські клуби повернуться на євроарену для боротьби у Лізі Європи. УЄФА вже визначився з датами і часом проведення матчів.
Ліга чемпіонів – календар матчів 1/8 фіналу
18 лютого
Динамо – Брюгге – початок о 19:55
Маккабі Тель-Авів – Шахтар – початок о 22:00
25 лютого
Шахтар – Маккабі Тель-Авів – початок о 19:55
Брюгге – Динамо – початок о 22:00
З розкладом усіх матчів можна ознайомитись на офіційному сайті УЄФА. Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є Севілья, яка продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів.
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