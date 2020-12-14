Вже через два місяці українські клуби повернуться на євроарену для боротьби у Лізі Європи. УЄФА вже визначився з датами і часом проведення матчів.

Ліга чемпіонів – календар матчів 1/8 фіналу

18 лютого

Динамо – Брюгге – початок о 19:55

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – початок о 22:00

25 лютого

Шахтар – Маккабі Тель-Авів – початок о 19:55

Брюгге – Динамо – початок о 22:00

З розкладом усіх матчів можна ознайомитись на офіційному сайті УЄФА. Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є Севілья, яка продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів.

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