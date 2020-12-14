Динамо и Шахтер узнали даты и время своих матчей плей-офф Лиги Европы
22:56 - Читати українською
УЕФА представил расписание всех поединков 1/16 финала Лиги Европы.
Уже через два месяца украинские клубы вернутся на евроарену для борьбы в Лиге Европы. УЕФА уже определился с датами и временем проведения матчей.
Лига чемпионов – календарь матчей 1/8 финала
18 февраля
Динамо – Брюгге – начало в 19:55
Маккаби Тель-Авив – Шахтер – начало в 22:00
25 февраля
Шахтер – Маккаби Тель-Авив – начало в 19:55
Брюгге – Динамо – начало в 22:00
С расписанием всех матчей можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Напомним, действующим триумфатором турнира является Севилья, которая продолжает борьбу в Лиге чемпионов.
"Не хочу слушать эти плаксивые разговоры" или Почему судьба Динамо в Лиге Европы зависит от решения Луческу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter