Уже через два месяца украинские клубы вернутся на евроарену для борьбы в Лиге Европы. УЕФА уже определился с датами и временем проведения матчей.

Лига чемпионов – календарь матчей 1/8 финала

18 февраля

Динамо – Брюгге – начало в 19:55

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – начало в 22:00

25 февраля

Шахтер – Маккаби Тель-Авив – начало в 19:55

Брюгге – Динамо – начало в 22:00

С расписанием всех матчей можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. Напомним, действующим триумфатором турнира является Севилья, которая продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

"Не хочу слушать эти плаксивые разговоры" или Почему судьба Динамо в Лиге Европы зависит от решения Луческу