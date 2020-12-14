Ліга чемпіонів – календар матчів 1/8 фіналу
УЄФА оприлюднив розклад усіх поєдинків Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.
Календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
Борусія Менхенгладбах – Манчестер Сіті – 24 лютого і 16 березня
Лаціо – Баварія – 23 лютого і 17 березня
Атлетіко – Челсі – 23 лютого і 17 березня
РБ Лейпциг – Ліверпуль – 16 лютого і 10 березня
Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу
Порту – Ювентус – 17 лютого і 9 березня
Барселона – ПСЖ – 16 лютого і 10 березня
Севілья – Борусія Дортмунд – 17 лютого і 9 березня
Аталанта – Реал – 24 лютого і 16 березня
Додамо, що жеребкування чвертьфіналів та півфіналів заплановане на 19 березня. Фінал Ліги чемпіонів-2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.
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