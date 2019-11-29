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Динамо та Олімпік розсудить Романов: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 16-го туру

17:49 275 Читать на русском
Динамо та Олімпік розсудить Романов: УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 16-го туру
Віталій Романов / УАФ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 16-го туру української Прем'єр-ліги.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік рефері, які обслуговуватимуть поєдинки 16 туру.

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30 листопада, субота

Львів – СК Дніпро-1 – Іван Бондар (Київ).

Зоря – Карпати – Ярослав Козик (Мукачево).

Ворскла – Колос – Костянтин Труханов (Харків).

1 грудня, неділя

Десна – Олександрія – Євген Арановський (Київ).

Маріуполь – Шахтар – Анатолій Абдула (Харків).

Олімпік – Динамо – Віталій Романов (Дніпро).

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