Шахтер открыл счет на 34-й минуте. Додо навесил с правого фланга, Нещерет не дотянулся до мяча, а Мораес спокойно реализовал свой шанс. Удар головой в пустые ворота – 0:1. Уже в компенсированное время к первому тайму Динамо осталось в меньшинстве. Сергей Сидорчук в подкате въехал в ногу Корниенко. Екатерина Монзуль сначала показала капитану киевлян желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение. Красная карточка хавбеку "бело-синих".

Шахтер в большинстве разгромил Динамо и сократил разрыв в УПЛ – Луческу потерпел первое поражение на внутренней арене

На 66-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество. Тарас Степаненко пробил из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от Маркоса Антонио влетел в ворота. Контрольный в голову Динамо совершил Алан Патрик. Бразилец дальним ударом в третий раз заставил капитулировать Нещерета.