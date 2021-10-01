Украинские гранды встречаются в центральном поединке 10 тура УПЛ. Где смотреть матч Динамо – Шахтер и на каком канале, подскажет "Футбол 24.

Матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер состоится 3 октября на НСК Олимпийский. Начало – в 19:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Звезду Луческу на аллее славы в Донецке залили голубой краской

Динамо – Шахтер: где смотреть матч УПЛ

Традиционно домашние матчи киевлян можно смотреть в прямом эфире на нескольких ресурсах. Поединок Динамо – Шахтер покажет телеканал 2+2, старт трансляции в 19:25. Также смотреть поединок будет возможность на клубном YouTube-канале "бело-синих" и на страницах платформы FootballHub в соцсетях.

Напомним, недавно команды встречались в рамках матча за Суперкубок Украины. Шахтер разгромно победил. Однако в УПЛ сейчас ситуация несколько иная – действующие чемпионы удерживают лидерство. Правда, преимущество Динамо над "горняками" составляет всего три пункта.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер