Динамо після нічиєї з Левскі починає новий тиждень турецьких зборів поєдинком проти чорногорського середняка, який днями поступився Колосу (0:1). А вже завтра кияни зіграють проти однойменного клубу з Тбілісі. Нинішній же матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Рудар на "Футбол 24" в цій новині, стартує о 16:00. Якщо ще 10 років тому команда з Плєвлі стабільно виступала в єврокубках, то у поточному сезоні чемпіонату Чорногорії перебуває ближче до зони вильоту.

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Луческу знову ставить Гармаша глибше в середину поля, де ветеран рідко грав офіційні матчі за каденції румунського тренера. Де Пена, схоже, знову виходить на позиції Буяльського під нападником. Чергові шанси отримують 20-річний опорник Бражко, 24-річний вінгер Антюх та 28-річний форвард Кулач.

Склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак – Бражко, Гармаш – Антюх, Де Пена, Вербіч – Кулач

Рудар: Аговіч – Чавор, Крнета, Бановіч, Пренкочевіч – Матсуі, Голубовіч (к), Поповіч, Гашевіч, Живковіч – Стріковіч