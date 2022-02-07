Динамо после ничьей с Левски начинает новую неделю турецких сборов поединком против черногорского середняка, который на днях уступил Колосу (0:1). А уже завтра киевляне сыграют против одноименного клуба из Тбилиси. Нынешний же матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Рудар на "Футбол 24" в данной новости, стартует в 16:00. Если еще 10 лет назад команда из Плевли стабильно выступала в еврокубках, то в текущем сезоне чемпионата Черногории находится ближе к зоне вылета.

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Луческу снова ставит Гармаша глубже в середину поля, где ветеран редко играл официальные матчи при румынском тренере. Де Пена, похоже, снова выходит на позиции Буяльского под нападающим. Очередные шансы получают 20-летний опорник Бражко, 24-летний вингер Антюх и 28-летний форвард Кулач.

Состав Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Бражко, Гармаш – Антюх, Де Пена, Вербич – Кулач

Рудар: Агович – Чавор, Крнета, Банович, Пренкочевич – Матсуи, Голубович (к), Попович, Гашевич, Живкович – Стрикович