Зустрічі першого туру УПЛ нового сезону відбуватимуться 4 дні, інформує офіційний сайт змагань.

Олімпік хоче виступати у Першій лізі замість Миная

Львів та Маріуполь, які зіграють у п'ятницю, 23 липня, о 19:30, відкриють кампанію. Наступного дня зустрінуться Верес із Колосом (о 17:00) та Шахтар з Інгульцем (о 19:30). У неділю, 25 липня, відбудуться три матчі: Металіст 1925 – Рух (о 17:00), Зоря – Олександрія (о 19:30) і Десна – Чорноморець (о 19:30). Закриватимуть перший ігровий день Ворскла та СК Дніпро-1 26 липня о 19:30.

У розкладі немає інформації щодо поєдинку за участі Динамо, яке мало зіграти з Олімпіком, але донеччани знялися з УПЛ. Інформацію щодо цієї зустрічі Прем'єр-ліга обіцяє надати додатково.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери