Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після завершення сезону знайшов для себе нові місії.

"Розмова про розвиток українського спорту в цілому і українського футболу для мене безпосередньо може тривати годинами… Особливо, якщо мова про розвиток футболу в епоху жахливої війни.

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Тому вкрай важливо, що це питання турбує не лише українців, але й наших европейських колег! Саме на ці теми обмінялися думками на почесній вечері в Резиденції Посла Федеративної Республіки Німеччини.

– з Тімом Пранґе – постійним заступником Посла Німеччини в Україні;

– з паном Арне Фрідріхом – футбольним амбасадором Євро-2024 та колишнім гравцем національної збірної Німеччини;

– з Петером Кеттнером, представником МЗС Німеччини, керівником відділу спорту, відповідальним за дипломатію Євро-2024;

– з очільником КМДА Віталієм Кличком;

– з нашими військовими, які отримали поранення, захищаючи Україну від російської агресіі;

– та представниками ЗМІ українського телебачення та радіомовлення.

Німецькі колеги схиляють голови перед стійкістю та непоборністю українського народу. Здавалося б, в країні, де вже 10 років йде війна, нашому народові не лише вдалося зберегти український спорт, але й виховувати в цих умовах нових Чемпіонів Світу, Олімпійських Чемпіонів, Спортсменів, які щоденно прославляють нашу Батьківщину.

І доводять усьому людству, що ми – НЕПЕРЕМОЖНІ!

Слава Україні!

Слава Нації!

Слава ЗСУ!

Разом до перемоги!

Все буде Україна!" – написав Шовковський на особистій сторінці у Facebook.

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