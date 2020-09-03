АЗ Алкмаар продовжує вносити зміни до складу команди перед поєдинком у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

Тімо Летсхерт приєднався до АЗ Алкмаар на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останнім клубом нідерландця став німецький Гамбург з другої Бундесліги. Також, гравець виступав у складі Гронінгена, Роди, Утрехта та італійського Сассуоло.

Зазначимо, що АЗ вже незабаром протистоятиме Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів – 15 вересня.

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