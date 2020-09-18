Матч 4 туру Минай – Динамо відбудеться не в Ужгороді, а в Києві, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

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Таке рішення спростить графік обох команд. Минай проведе серію матчів в центральній Україні – 20 вересня у Києві з Олімпіком, 30-го в Житомирі з Поліссям, 3 жовтня із Інгульцем в Кропивницькому. Тому новачок УПЛ пішов назустріч Динамо, яке 23 вересня гратиме гостьовий матч проти Гента в кваліфікації Ліги чемпіонів, а вже через 2 дні було б змушене летіти в Ужгород.

Зауважимо, що Минай понад місяць гратиме за межами домашнього стадіону. Команда Кобіна перемогла Олександрію (1:0) 13 вересня, а наступного разу проведе свій поєдинок на Авангарді аж 17 жовтня – приїде Маріуполь.

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