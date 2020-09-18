Матч 4 тура Минай – Динамо состоится не в Ужгороде, а в Киеве, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

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Такое решение упростит график обеих команд. Минай проведет серию матчей в центральной Украине – 20 сентября в Киеве с Олимпиком, 30-го в Житомире с Полесьем, 3 октября с Ингульцом в Кропивницком. Поэтому новичок УПЛ пошел навстречу Динамо, которое 23 сентября будет играть гостевой матч против Гента в квалификации Лиги чемпионов, а уже через 2 дня было бы вынуждено лететь в Ужгород.

Заметим, что Минай более месяца будет играть за пределами домашнего стадиона. Команда Кобина победила Александрию (1:0) 13 сентября, а в следующий раз проведет свой поединок на Авангарде аж 17 октября – приедет Мариуполь.

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