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Динамо проігнорувало запит Црвени Звезди щодо Шапаренка – серби відмовились від українця

17:28 902 Читать на русском
Динамо проігнорувало запит Црвени Звезди щодо Шапаренка – серби відмовились від українця
Микола Шапаренко / Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко, схоже, не перейде у Црвену Звезду.

Сербська Црвена Звезда звернулась до Динамо з неофіційним запитом щодо трансферу молодого хавбека Миколи Шапаренка, проте відповіді не отримали, повідомляє FC Dynamo Nation.

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Замість українця сербський клуб придбав у Лас-Пальмаса універсального вінгера Матео Гарсію. У зв'язку з цим Црвена Звезда більше не цікавиться Шапаренком.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що сербський клуб готовий заплатити Динамо за 20-річного півзахисника 4 млн євро.

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