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Динамо проигнорировало запрос Црвены Звезды по Шапаренко – сербы отказались от украинца

17:28 192 Читати українською
Динамо проигнорировало запрос Црвены Звезды по Шапаренко – сербы отказались от украинца
Николай Шапаренко / Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко, похоже, не перейдет в Црвену Звезду.

Сербская Црвена Звезда обратилась к Динамо с неофициальным запросом о трансфере молодого хавбека Николая Шапаренко, однако ответа не получили, сообщает FC Dynamo Nation.

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Вместо украинца сербский клуб приобрел у Лас-Пальмаса универсального вингера Матео Гарсию. В связи с этим Црвена Звезда больше не интересуется Шапаренко.

Отметим, ранее сообщалось, что сербский клуб готов заплатить Динамо за 20-летнего полузащитника 4 млн евро.

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