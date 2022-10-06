Контракт 26-річного ганця з киянами був чинний до кінця поточного сезону, але сторони ухвалили рішення достроково припинити співпрацю, стверджує Динамо Киев Inside.

Динамо розірвало контракт з провальним легіонером, – джерело

Кадірі точно не може записати собі в актив виступи у біло-синій футболці. Хавбек перебрався у Київ влітку 2019-го, провівши лише 18 офіційних матчів за першу команду. Абдул Мохаммед тричі вирушав в оренди – в російську Тулу, одеський Чорноморець та угорський Гонвед.

Хавбек з липня перебував у пошуках команди, адже не потрапив у заявку Динамо ні на УПЛ, ні на єврокубки. У нашій столиці Кадірі завоював свої перші трофеї – виграв Кубок та Суперкубок України.

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