Контракт 26-летнего ганца с киевлянами действовал до конца текущего сезона, но стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество, утверждает Динамо Киев Inside .

Динамо расторгло контракт с провальным легионером, – источник

Кадири точно не может записать себе в актив выступления в бело-синей футболке. Хавбек перебрался в Киев летом 2019-го, проведя всего 18 официальных матчей за первую команду. Абдул Мохаммед трижды отправлялся в аренду – в российскую Тулу, одесский Черноморец и венгерский Гонвед.

Хавбек с июля находился в поисках команды, потому что не попал в заявку Динамо ни на УПЛ, ни на еврокубки. В нашей столице Кадири завоевал свои первые трофеи – выиграл Кубок и Суперкубок Украины.

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