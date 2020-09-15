Динамо стартує в Лізі чемпіонів з третього раунду кваліфікації, у якому буде лише один матч без правила виїзного голу. Нічия в основний час переведе поєдинок в овертайми, а якщо й вони не виявлять переможця – буде серія пенальті. АЗ розпочав відбір на один раунд раніше, дивом перегравши Вікторію Плзень (3:1), а на груповому етапі ЛЧ обидва клуби виступали давно: алкмаарці востаннє там грали 11 років тому, кияни – у 2017-му.

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Українська зверхність до чемпіонатів не з топ-3 вражає. Тільки-но Динамо отримало у пару АЗ, як більшість експертів, фанатів і легенд "біло-синіх" заговорила про невисокий рівень голландців. Дійсно, суперник не з розряду непрохідних, але у нього дуже сильна команда – "сировари" в попередньому сезоні на рівних боролися з Аяксом за чемпіонство, набравши рівну кількість очок і двічі перегравши амстердамців. В єврокубках же вони зайняли друге місце у групі з МЮ (втримавши нульову нічию вдома), але вилетіли від ЛАСКа.

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АЗ у Нідерландах – другий за забитими голами, володінням м'ячем, кількістю передач під удар і дотиків у штрафному, а також другий з кінця за втратами м'яча. Крім того, алкмаарці – найкраща команда Ередивізі за точністю ударів та пасів, а оборона пропустила найменшу кількість голів, допустивши найменший xG ударів по своїх воротах. В індивідуальному плані цей колектив нічим не поступається Динамо, а Transfermarkt оцінює його вартість аж у € 116 млн (киян – у € 99 млн).

Словом, у АЗ сильна команда, яка тягнеться до рівня Аякса як на полі, так і поза ним. Втім, всі її ігрові плюси проявились у попередньому сезоні, але він завершився ще на початку березня. З того часу у Алкмаара був всього один офіційний матч та сім товариських. Ще один мінус АЗ – середній темп (15 передач на хвилину), який рівний динамівському. Також "сировари" явно не ставлять на єдиноборства, програючи Динамо за їхньою інтенсивністю (5,9 vs 6,4). В повітрі вони програють 56% боротьби, але футболісти туди і не лізуть (найменша кількість епізодів в Ередівізі). Крім того, інтенсивність пресингу слабенька – 10,88.

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Варто не забувати і про молодість лідерів: Боаду 19 років, Війндалю – 20, Стенгсу – 21, Коопмейнерсу – аж 22. Зрештою, і клас у АЗ не аяксидівський – рік тому навіть Маріуполю вдалося втримати нічию з "сироварами", а Вікторія вигравала в Алкмаарі до 90+5-ї хвилини. В єврокубках АЗ навіть менш успішний за Динамо, адже прорватися хоча б у груповий етап ЛЄ алкмаарцям вдається далеко не кожен рік.

Динамо: рівність АЗ, великий досвід і старі проблеми

Динамо чимось схоже на АЗ. За очікуваними голами, середній вазі удару, темпом гри, володінням м'ячем, точності передач та кількістю обіграшів на дриблінгу обидва колективи мають майже ідентичні показники, але кияни значно потужніші фізично. Це виливається не тільки у перевагу за єдиноборствами, а і у величезну перевагу в інтенсивності пресингу (8,82 проти 10,88). Втім, тут важливо розуміти, що у Динамо новий тренер, і деякі показники зростають (наприклад, єдиноборства, кількість/точність передач та володіння), а деякі падають, однак загалом команди рівні.

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За киянами більший досвід і високий клас – тут виступають збірники й навіть чемпіони світу, а в єврокубках кияни грають щорічно та відносно успішно. У чемпіонаті АЗ бив Аякс, але Динамо доволі переконливо грає проти Шахтаря – класна кубкова звитяга в попередньому сезоні та успіх в Суперкубку, попри всі нюанси, залишаються фактом. Ці перемоги були здобуті в різних стилях та з різними тренерами, що говорить про хорошу тактичну підготовку "біло-синіх". Зрештою, сама наявність досвідченого Луческу на тренерськом кріслі додає Динамо ваги – можливо, Мірча вже і не в праймі, але помітно, що з гейм-менеджментом у румуна все в порядку.

Поки що важко сказати, чи прогресує Динамо при новому тренері. Деякі показники зростають, низка футболістів заграла новими барвами, але головні проблеми досі не подолані. Першою залишається уривчастість футболу – і з Олімпіком, і з Шахтарем, і проти Десни кияни відверто вимикалися на 35-40 хвилин. Десь вони провалювали початок зустрічі, десь зникали в середині.

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З цього виростає проблема протистояння сильним суперникам – попри систематичність тиску Динамо, умовні Десна та Зоря отримують регулярний перепочинок, та ще й мають шанс забити у період пасивності гранда. В чемпіонаті команда Луческу може собі дозволити такі ривки, адже на золото ніхто не розраховує, та і матчів багато – а от в єврокубках буде всього один поєдинок на виліт. АЗ не вибачить таких фокусів.

Кадрова ситуація

АЗ приїхав у Київ зі Стенгсом (10 голів, 9 асистів) та Ідрісі (17+8), хоча були великі питання щодо їхньої участі. Можливо, хтось з них не вийде в основі, але загалом у алкмаарців проблем немає.

У Динамо справжня катастрофа в обороні. Бурда пошкодив ахіл і вилетів мінімум на півроку, Попов пропустить 10-12 днів через ангіну, а у Тимчика травма привідного м'язу стегна – всі троє не зіграють проти АЗ. Кадірі та Гармаш прогнозовано не потрапили до заявки.

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Шабанов повернувся у загальну групу ще наприкінці серпня, але не виходив на поле навіть за відсутності центральних захисників – вочевидь, його форма досі далека від ідеальної. Втім, це ще можна було б не помітити, а от пропуск останнього тренування Циганковим насторожує. Вірогідно, його участь у матчі буде вирішуватись вже безпосередньо перед початком.

Орієнтовні склади на матч Динамо – АЗ

Динамо: Бущан – Караваєв, Кендзьора, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон Родрігес, Буяльський, де Пена – Супряга

АЗ: Бізот – Свенссон, Влаар, Коопмейнерс, Війндаль – Класі, де Віт, Мідтше – Гудмундссон, Боаду, Ідрісі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо буде дуже важко. В пам'яті одразу випливає Брюгге, який також здавався прохідним суперником і про який також говорили: "якщо його не пройти, то в ЛЧ робити нічого". Риторика голландських експертів щодо киян повинна бути ідентичною, адже це дві рівних команди з однаковими статистичними показниками та окремими індивідуальними перевагами. В цьому матчі все буде вирішувати гейм-менеджмент з боку тренерів, а також ігрова дисципліна.

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У Динамо кадрова катастрофа в обороні, хоча і в найкращому сполученні захисники киян не вражають. Вірогідно, "біло-сині" пропустять гол, але навряд чи більше одного – чеській Вікторії голландці забили аж на 95-й хвилині з пенальті, кияни точно не слабші, а у АЗ ще й з ігровим тонусом не все гаразд. У Європі алкмаарцям взагалі непросто – їх проходив австрійський ЛАСК, а Партизан розписав із "сироварами" дві нічиї (по 2:2).

Чи заб'ють динамівці? Вірогідно, що так, адже навіть при всіх своїх проблемах з нападниками кияни регулярно награють на один-два м'ячі – як мінімум. Шахтарю ж взагалі заколотили три голи з трьох ударів, та і Десні відверто пощастило. Голи будуть, але також небагато – оборона у АЗ сильна.

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Загалом, важко щось прогнозувати у матчі настільки схожих колективів, однак букмекери ставлять на прохід Динамо. Хочеться ними погодитись – не тільки з міркувань патріотизму.

За Луческу та його підопічними ігровий тонус, фізична міць, інтенсивніший пресинг, краща гра на контратаках, вміння зіграти у різних стилях та більший досвід топ-матчів – алкмаарців же важко назвати впевненими євробійцями, що і продемонструвала Вікторія. Крім того, Динамо грає дома, а домашні команди суто статистично перемагають частіше. Саме тому варто поставити на важку, але заслужену перемогу "біло-синіх".

Фото: NOS; AFP; Юрій Юр'єв; ФК Шахтар; ФК Динамо

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