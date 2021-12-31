Київське Динамо красиво підбило підсумок року, що минає.

Кияни підготували приємний подарунок для своїх прихильників на Новий рік – відео з найяскравішими моментами 2020-го.

Суркіс підбив підсумки 2020-го року для Динамо

У 120-секундному ролику згадуються підготовка на зборах, будні під час карантину, два виграні трофеї, зміна головного тренера, участь у груповому раунді Ліги чемпіонів та інші пам'ятні епізоди непростого року.

До слова, на зимову паузу "біло-сині" пішли лідерами Прем'єр-ліги, на один заліковий пункт випереджаючи Шахтар.

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