Киевляне подготовили приятный подарок для своих поклонников на Новый год – видео с самыми яркими моментами 2020-го.

Суркис подвел итоги 2020-го года для Динамо

В 120-секундном ролике упоминаются подготовка на сборах, будни во время карантина, два выигранные трофеи, смена главного тренера, участие в групповом раунде Лиги чемпионов и другие памятные эпизоды непростого года.

К слову, на зимнюю паузу "бело-синие" ушли лидерами Премьер-лиги, на один зачетный пункт опережая Шахтер.

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