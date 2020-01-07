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Динамо позмагається за Зайца з клубом Серії А

08:00 281 Читать на русском
Динамо позмагається за Зайца з клубом Серії А
Міха Зайц / Sportx

Словенський хавбек Фенербахче Міха Зайц близький до відходу зі стамбульського клубу.

25-річний гравець збірної Словенії ніяк не може здобути стабільного місця в основі турецького гранда, тому готовий змінити клубну прописку, інформує Sportx. Фенербахче також не проти продати футболіста, за якого на початку 2019 року виклав 6 млн євро.

Динамо знову цікавиться Зайцом, – журналіст

Нещодавно турецький журналіст Екрем Конур повідомив про відновлення інтересу до Зайца з боку київського Динамо. Але головним претендентом на словенця є італійська Брешія. "Ластівки" готові викласти за нього 5 млн євро. Також на гравця претендує російський Зеніт.

Нагадаємо, Зайц вже має досвід виступів у Серії А – в сезонах 2016/17 та 2018/19 він грав в елітному італійському дивізіоні за Емполі.

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