toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕНИС ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Динамо знову цікавиться Зайцом, – журналіст

14:09 33
Динамо знову цікавиться Зайцом, – журналіст
Міха Зайц / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Фенербахче Міха Зайц знову потрапив на радари українського клубу.

Київське Динамо відновило інтерес до 25-річного словенського півзахисника турецького Фенербахче Міхи Зайца, повідомляє у своєму Твіттері турецький журналіст Екрем Конур.

Кадар пройшов медогляд у Фехерварі, – ЗМІ

Головним конкурентом українського клубу виступає санкт-петербурзький Зеніт. Конур стверджує, що представники обох клубів мають намір зустрітися з представником словенського футболіста для проведення переговорів.

Нагадаємо, що минулого літа ЗМІ активно приписували інтерес Динамо до Зайца, але в підсумку він залишився у Фенербахче.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Сенсаційні лідери, космічний Лєвандовскі, гойдалки БД і австрійський страх за Україну – підсумки першого кола Бундесліги
09:00
2697
Теги
Фенербахче Фенербахче Трансфери Міха Зайц Міха Зайц Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Зеніт Зеніт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
44
хв
Аталанта
16:00
Парма
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук