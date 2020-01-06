Динамо знову цікавиться Зайцом, – журналіст

Півзахисник Фенербахче Міха Зайц знову потрапив на радари українського клубу.

Київське Динамо відновило інтерес до 25-річного словенського півзахисника турецького Фенербахче Міхи Зайца, повідомляє у своєму Твіттері турецький журналіст Екрем Конур.

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Головним конкурентом українського клубу виступає санкт-петербурзький Зеніт. Конур стверджує, що представники обох клубів мають намір зустрітися з представником словенського футболіста для проведення переговорів.

Нагадаємо, що минулого літа ЗМІ активно приписували інтерес Динамо до Зайца, але в підсумку він залишився у Фенербахче.

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